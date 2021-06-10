Білоруський державний телеканал заборонили в Україні

Телеканал «Білорусь 24» заборонили в Україні, фото: Regnum

https://racurs.ua/ua/n155938-biloruskyy-derjavnyy-telekanal-zaboronyly-v-ukrayini.html

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«Білорусь 24» — білоруський державний супутниковий телеканал, виключили з переліку іноземних програм, дозволених до ретрансляції в Україні.

Відповідне рішення сьогодні, 10 червня, ухвалила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Зазначається, що причиною ухвалення такого рішення стало розміщення в ефірі заборонених для демонстрування на території України матеріалів та телепрограм із особами, включеними до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Так, у період із 19 по 22 травня в ефірі цього телеканалу транслювали:

передачу «Понять и обезвредить» за участі Олега Газманова;

передачу «Последний день» за участі ведучого Бориса Щербакова;

передачу «Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам — 50. Выпуск 1» за участі Ольги Кормухіної.

Також 21 травня в телепередачі «Панорама» було показано сюжет під назвою «Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси», в якому звучали висловлювання зневаги на адресу батальйону «Донбас», котрий захищає територіальну цілісність України від агресії Росії.

Крім того, в ефірі телеканалу було зафіксовано поширення фейкової інформації про Україну.