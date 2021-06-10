Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Телеканал «Беларусь 24» запретили в Украине, фото: Regnum

Белорусский государственный телеканал запретили в Украине

10 июн 2021, 18:52
999

«Беларусь 24» — белорусский государственный спутниковый телеканал, исключили из перечня иностранных программ, разрешенных к ретрансляции в Украине.

Соответствующее решение сегодня, 10 июня, принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что причиной принятия такого решения стало размещение в эфире запрещенных для демонстрации на территории Украины материалов и телепрограмм с лицами, включенными в перечень угрожающих национальной безопасности Украины.

Так, в период с 19 по 22 мая в эфире этого телеканала транслировали:


  • передачу «Понять и обезвредить» при участии Олега Газманова;
  • передачу «Последний день» с участием ведущего Бориса Щербакова;
  • передачу «Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песняры — 50. Выпуск 1» с участием Ольги Кормухиной.

Также 21 мая в телепередаче «Панорама» был показан сюжет под названием «Украинский след в попытки госпереворота в Беларуси», в котором звучали высказывания пренебрежения в адрес батальона «Донбасс», который защищает территориальную целостность Украины от агрессии России.

Кроме того, в эфире телеканала было зафиксировано распространение фейковой информации об Украине.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров