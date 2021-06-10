Первые две страны ЕС признали украинские «паспорта вакцинации»

https://racurs.ua/n155937-pervye-dve-strany-es-priznali-ukrainskie-pasporta-vakcinacii.html

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Первые две страны ЕС признали украинские «паспорта вакцинации». В частности, Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства, что открывает возможность полностью вакцинированным гражданам путешествовать уже с 11 июня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 июня.

Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно будет путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение, — написал Кулеба в Твиттере.

Это решение означает, что будут признаваться все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac.

Кроме этого, Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о прививках от коронавируса. По данным МИД, об этом договорились руководители внешнеполитических ведомств двух стран во время встречи в Киеве 17 мая.

МИД Молдовы подтвердил официальной нотой, что Молдова признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после вакцинации от COVID-19, — говорится в сообщении.

Это уже вторая страна, с которой мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран увеличивался, — добавил Кулеба, пишет «Европейская правда».



Признание свидетельств означает, что Украина признает прививки всеми вакцинами, используемыми в Молдове, включая российскую «Спутник V».

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина договаривается о взаимном признании свидетельств о вакцинации также с Турцией и Грузией.