Трагический инцидент с оружием произошел на Киевщине, фото: Андрей Небытов

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Ракурс

На Киевщине 15-летняя школьница застрелила друга, делая снимок для соцсетей.

Инцидент произошел сегодня, 10 мая в городе Буча Киевской области. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, после прохождения ВНО четверо школьников пошли к частному дому одного из друзей, где нашли пневматическое ружье, с которым начали фотографироваться для социальных сетей.

В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь товарища. Юноша погиб на месте, — рассказал Небытов.

По предварительной информации, это ружье отец убитого планировал подарить ему на один из праздников.

По факту убийства по неосторожности открытое уголовное производство, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Напомним, на Львовщине недавно погиб школьник, который пытался сделать снимок для соцсетей у водопада.