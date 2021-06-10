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Ракурс
Трагический инцидент с оружием произошел на Киевщине, фото: Андрей Небытов

Школьница застрелила друга из-за снимка для соцсетей (ФОТО)

10 июн 2021, 18:15
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На Киевщине 15-летняя школьница застрелила друга, делая снимок для соцсетей.

Инцидент произошел сегодня, 10 мая в городе Буча Киевской области. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, после прохождения ВНО четверо школьников пошли к частному дому одного из друзей, где нашли пневматическое ружье, с которым начали фотографироваться для социальных сетей.

В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь товарища. Юноша погиб на месте, — рассказал Небытов.

По предварительной информации, это ружье отец убитого планировал подарить ему на один из праздников.

По факту убийства по неосторожности открытое уголовное производство, устанавливаются обстоятельства инцидента.


Трагический инцидент с оружием произошел на Киевщине, фото: Андрей Небытов

Напомним, на Львовщине недавно погиб школьник, который пытался сделать снимок для соцсетей у водопада.

Источник: Ракурс


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