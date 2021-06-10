Медведчук заплатит 300 тыс. грн за книгу о Стусе

https://racurs.ua/n155935-medvedchuk-zaplatit-300-tys-grn-za-knigu-o-stuse.html

Ракурс

Виктор Медведчук, пророссийский политик, заплатит за книгу о Василии Стусе почти 300 тыс. грн — апелляционный суд вынес дополнительное решение в деле об иске нардепа к автору книги Вахтангу Кипиани и издательству Vivat.

1 июня Киевский апелляционный суд обязал Медведчука компенсировать издательству почти 300 тыс. грн в судебном процессе. Об этом Кипиани сообщил на собственной Фейсбук-странице.

Можно вечно смотреть на три вещи — как поют птицы, как течет Днепр и… как Медведчук проигрывает суды, — написал писатель.

Ранее суд обязал Медведчука вернуть Кипиани 780 грн судебного сбора, но он еще этого не сделал.

Издательство Vivat направило заявление в суд с просьбой взыскать с Медведчука судебные расходы на профессиональную правовую помощь и расходы, связанные с явкой представителей в суд: это 295 тыс. грн и еще 2 тыс. грн судебного сбора. Коллегия судей удовлетворила заявление Vivat.

Напомним, что в октябре 2020 года Медведчук выиграл суд первой инстанции по своему иску, поданному в сентябре 2019 года. Он требовал у автора и издателя книги «Дело Василия Стуса» запретить ее распространение, поскольку некоторые фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство. Дарницкий райсуд Киева постановил взыскать с Кипиани и ООО «Виват» судебный сбор и удалить из книги определенные фрагменты. Почти сразу продавцы книг заявили, что украинцы полностью раскупили запасы запрещенного судом издания.

Медведчук в частности просил признать недостоверными фразы из книги:

распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса — ред.) назначенный государством адвокат Медведчук;

шестерка коммунистической системы Медведчук;

зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?

преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела;



боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?

Кипиани написал книгу о Стусе на основе архивных материалов бывшего КГБ по второму уголовному делу против поэта, которое в 1980 году завели за его участие в Украинском Хельсинском союзе. Автор книги считает, что защитник поэта не выполнил своего долга.