Рекордную концентрацию углекислого газа в атмосфере зафиксировали ученые

Концентрация углекислого газа в атмосфере растет

https://racurs.ua/n155934-rekordnuu-koncentraciu-uglekislogo-gaza-v-atmosfere-zafiksirovali-uchenye.html

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Американская обсерватория Мауна-Лоа (Гавайские острова), один из самых важных пунктов наблюдения за атмосферой в Северном полушарии, зафиксировала в мае рекордную концентрацию углекислого газа в атмосфере.

Концентрация составила в среднем 419 ppm (частей на миллион) за месяц, что является наибольшим показателем за 63 года проведения соответствующих наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Отмечается, что человечество ежегодно выбрасывает в атмосферу примерно 40 млрд тонн углекислого газа.

Это гора углерода, которую мы выкапываем из Земли, сжигаем и выбрасываем в атмосферу как CO2 — из года в год, — отмечают ученые. — Если мы хотим избежать катастрофических изменений климата, наивысшим приоритетом должно быть как можно быстрейшее уменьшение загрязнения CO2 до нуля.

Стоит добавить, что в 2020 году наблюдался несколько более низкий, чем тенденция последних лет, прирост концентрации углекислого газа в атмосфере — 1,8 частей на миллион. Вероятно, это было связано с локдауном, вызванным пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Однако за пять месяцев 2021 года концентрация выросла уже на 2,3 доли на миллион относительно аналогичного периода 2020 года, что соответствует темпам роста 2010−2019 годов.

Напомним, британские ученые установили, что Мировой океан вбирает гораздо больше углерода, чем считают большинство научных моделей.