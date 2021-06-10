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Ракурс
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері зростає

Рекордну концентрацію вуглекислого газу в атмосфері зафіксували учені

10 чер 2021, 17:42
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Американська обсерваторія Мауна-Лоа (Гавайські острови), один із найбільш важливих пунктів спостереження за атмосферою у Північній півкулі, зафіксувала у травні рекордну концентрацію вуглекислого газу в атмосфері.

Концентрація склала в середньому 419 ppm (часток на мільйон) за місяць, що є найбільшим показником за 63 роки проведення відповідних спостережень. Про це повідомляє прес-служба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Зазначається, що людство щороку викидає в атмосферу приблизно 40 млрд тонн вуглекислого газу.

Це гора вуглецю, яку ми викопуємо із Землі, спалюємо та викидаємо в атмосферу як CO2 — рік у рік, — наголошують учені. — Якщо ми хочемо уникнути катастрофічних змін клімату, найвищим пріоритетом має бути якнайшвидше зменшення забруднення CO2 до нуля.

Варто додати, що у 2020 році спостерігався дещо нижчий, ніж тенденція останніх років, приріст концентрації вуглекислого газу в атмосфері — 1,8 часток на мільйон. Ймовірно, це було пов’язано з локдауном, спричиненим пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.


Проте за п’ять місяців 2021 року концентрація зросла вже на 2,3 частки на мільйон відносно аналогічного періоду 2020 року, що відповідає темпам зростання 2010−2019 років.

Нагадаємо, британські вчені встановили, що Світовий океан вбирає значно більше вуглецю, ніж вважають більшість наукових моделей.

Джерело: Ракурс


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