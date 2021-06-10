22-річна військова загинула на Донбасі

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22-річна військова загинула на Донбасі — лейтенант 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (Закарпатський легіон) Збройних сил України Каріна Шемчук трагічно загинула під час виконання службових обов’язків у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Цю інформацію 10 червня офіційно підтвердив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Відомо, що життя заступника командира роти з морально психологічного забезпечення обірвалося 9 червня.

9 червня в районі відповідальності наших підрозділів під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці, — йдеться у Фейсбук-повідомленні бригади.

Про обставини трагедії наразі не повідомляється.

Каріна Шемчук народилася 15 лютого 1999 року. Вона була випускницею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У неї залишилися батьки.

Нагадаємо, 128-ма бригада наприкінці травня 2021 року виконувала завдання на Приазов’ї та в Луганській області.

Окрім цього, у четвер, 10 червня, в районі Старогнатівки в Донецькій області російські терористи здійснили обстріл позицій ЗСУ, внаслідок чого один військовий отримав вогнепальне поранення.