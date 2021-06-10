22-летняя военнослужащая погибла на Донбассе

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22-летняя военная погибла на Донбассе — лейтенант 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (Закарпатский легион) Вооруженных сил Украины Карина Шемчук трагически погибла при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил.

Эту информацию 10 июня официально подтвердил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров. Известно, что жизнь замкомандира роты по морально-психологическому обеспечению оборвалась 9 июня.

9 июня в районе ответственности наших подразделений при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы, — говорится в Фейсбук-сообщении бригады.

Об обстоятельствах трагедии пока не сообщается.

Карина Шемчук родилась 15 февраля 1999 года. Она была выпускницей Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. У нее остались родители.

Напомним, 128-я бригада в конце мая выполняла задания на Приазовье и в Луганской области.

Кроме этого, в четверг, 10 июня, в районе Старогнатовки в Донецкой области российские террористы совершили обстрел позиций ВСУ, в результате чего один боец получил огнестрельное ранение.