Солнечное затмение – впечатляющие фото и видео редкого явления. Фото: Твиттер

https://racurs.ua/n155932-solnechnoe-zatmenie-vpechatlyauschie-foto-i-video-redkogo-yavleniya.html

Ракурс

Солнечное затмение в четверг, 10 июня, люди наблюдали из разных уголков планеты.

Луна закрыла Солнце, оставив лишь тонкую полоску края солнечного диска. Фотографиями необычного природного явления пользователи делились в соцсетях.

Украинцы могли наблюдать солнечное затмение (при ясной погоде) примерно в 13.30. Максимальную фазу можно было увидеть в Канаде и Гренландии.

Солнечное затмение было кольцеобразным, а не полным. Месяц во время прохождения между нашей планетой и Солнцем закрыл светило не полностью, в результате чего образовался яркий ореол. Именно это явление и называется «огненное кольцо».

Последний раз явление можно было наблюдать 55 лет назад. Следующее подобное затмение произойдет 21 июня 2039 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что необычное «огненное кольцо» увидят все жители северного полушария. Во время солнечного затмения Луна находится на далеком расстоянии от Земли, а поэтому кажется, что она значительно меньше Солнца на небе.