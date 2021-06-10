Солнечное затмение. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155888-solnechnoe-zatmenie-gde-nabludat-i-kogda-ojidat-pik.html

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Солнечное затмение сегодня, 10 июня, будут наблюдать жители Земли. Необычное «огненное кольцо» увидят все жители северного полушария.

Затмение происходит тогда, когда Луна располагается между Солнцем и нашей планетой, и отбрасывает тень на Землю. Об этом сообщает NASA.

Во время солнечного затмения Луна находится на далеком расстоянии от Земли, а поэтому кажется, что она значительно меньше Солнца на небе. Поскольку Луна полностью закрывает Солнце, оно будет выглядеть как темный диск, который прикрывает собой большой яркий диск.

Жители в некоторых частях Канады, Гренландии и на севере России смогут увидеть кольцевое затмение. В некоторых странах можно будет увидеть солнечное затмение — это происходит тогда, когда Солнце, Луна и Земля не совсем выровнены в своих позициях. Солнце только в одной части будет затемнено.

В свою очередь жители восточной части США и северной Аляски увидят частичное солнечное затмение. Частичное затмение также увидят в Канаде, Карибском бассейне, Европе, Азии и Северной Африке. В Украине, при условии ясной погоды, затмение можно будет увидеть с 13.26 и до 15.03. Максимальной фазы оно достигнет в 14.15. Солнечное затмение можно будет увидеть со всех уголков Украины, кроме аннексированного Крыма, поскольку он находится в другой широте.

Напомним, ранее мы сообщали, что солнечное затмение ждет жителей Земли уже 10 июня. Кольцевое затмение также известно как «огненное кольцо».