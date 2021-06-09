Путин и Порошенко. Фото: УП

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, заявил, что необходимость разговаривать с людьми Донбасса — это не его прихоть, а прописанный пункт в минских соглашениях.

И на этом пункте особенно настаивал экс-президент Петр Порошенко. Соответствующее заявление лидера страны-агрессора приводит ТАСС.

Это не наша, не моя прихоть, чтобы киевская власть разговаривала с людьми Донбасса. Так прописано в минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик — ЛНР и ДНР. Более того, тогдашний президент Украины Петр Порошенко настаивал, чтобы были поставлены подписи руководителей двух непризнанных республик. А теперь киевская власть не хочет с ними разговаривать, — заявил Путин.

Он добавил, что ему всегда есть о чем поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, а проблемы двусторонних отношений РФ и Украины должна быть главной темой для разговора в случае встречи президентов.

Путин заявил, что Киев предлагал обсудить вопросы международной безопасности во время предстоящей встречи. Глава РФ не смог объяснить, что Киев имел в виду под темой международной безопасности, но предположил, что речь шла о Донбассе и урегулировании многолетних вопросов, которые накопились между Украиной и Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против вступления Украины в НАТО. По его словам, Москва будет расценивать такие действия как пересечение «красных линий».

Источник: ТАСС