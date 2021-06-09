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Ракурс
Путин. Фото: УП

Путин назвал «красной линией» вступление Украины в НАТО (ВИДЕО)

9 июн 2021, 20:47
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Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступил против вступления Украины в НАТО.

По его словам, Москва будет расценивать такие действия как пересечение «красной линии». Такое заявление лидер государства-агрессора сделал в эфире российского телеканала «Россия 24».


Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты из Харькова или Днепропетровска в Москву уменьшится до 7−10 минут. Это для нас красная линия или нет?, — заявил президент РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о завершении прокладки первой нитки русского экспортного газопровода «Северный поток-2».

Источник: Ракурс


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