Путин. Фото: УП

https://racurs.ua/n155884-putin-nazval-krasnoy-liniey-vstuplenie-ukrainy-v-nato-video.html

Ракурс

Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступил против вступления Украины в НАТО.

По его словам, Москва будет расценивать такие действия как пересечение «красной линии». Такое заявление лидер государства-агрессора сделал в эфире российского телеканала «Россия 24».





Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты из Харькова или Днепропетровска в Москву уменьшится до 7−10 минут. Это для нас красная линия или нет?, — заявил президент РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о завершении прокладки первой нитки русского экспортного газопровода «Северный поток-2».