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Ракурс
Путін. Фото: УП

Путін назвав «червоною лінією» вступ України до НАТО (ВІДЕО)

9 чер 2021, 20:47
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Володимир Путін, президент Російської Федерації, виступив проти вступу України до НАТО.

За його словами, Москва буде розцінювати такі дії як перетин «червоної лінії». Таку заяву лідер держави-агресора зробив в ефірі російського телеканалу «Россия 24».


Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова чи Дніпропетровська до Москви зменшиться до 7−10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?, — заявив президент РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, оголосив про завершення прокладання першої нитки російського експортного газогону «Північний потік-2».

Джерело: Ракурс


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