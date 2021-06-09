Путін. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155884-putin-nazvav-chervonou-liniieu-vstup-ukrayiny-do-nato-video.html

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, виступив проти вступу України до НАТО.

За його словами, Москва буде розцінювати такі дії як перетин «червоної лінії». Таку заяву лідер держави-агресора зробив в ефірі російського телеканалу «Россия 24».





Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова чи Дніпропетровська до Москви зменшиться до 7−10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?, — заявив президент РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, оголосив про завершення прокладання першої нитки російського експортного газогону «Північний потік-2».