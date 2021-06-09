Зустріч Байдена і Путіна «паралізує" Женеву

Зустріч Путіна і Байдена. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/ua/n155883-zustrich-baydena-i-putina-paralizuie-jenevu.html

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Зустріч Байдена і Путіна в Женеві, президента США та президента Росії, закриє небо над містом для безпілотників.

Заборона на польоти безпілотних літальних апаратів діятиме над містом і всією територією Женевського кантону з 14 до 17 червня. Про це повідомляє прес-служба Держради Женеви.

У зону безпеки, де діятиме особливий режим контролю, увійшли Набережні Женевського озера та акваторія між ними, а також парк «Ла-Гранж», де, як очікується, пройде зустріч лідерів держав. У день саміту з четвертої ранку до півночі буде заблоковано дорожній рух на низці вулиць, а доступ для пішоходів повністю закриють.



Місцевим підприємствам рекомендують перевести співробітників на дистанційну роботу. У закриті райони зможуть потрапити тільки місцеві жителі за наявності документів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч президента США Джо Байдена з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться 16 червня в Женеві. Лідери держав проведуть переговори на віллі XVIII ст. Швейцарська поліція та армія закрили два парки, що оточують віллу Ла-Гранж, та встановили барикади та колючий дріт. Офіційно місце проведення зустріч мають підтвердити пізніше.