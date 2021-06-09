Встреча Байдена и Путина «парализует» Женеву

Байден и Путин. Фото: Коммерсант

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Встреча Байдена и Путина в Женеве, президента США и президента России, закроет небо над городом для беспилотников.

Запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов будет действовать над городом и по всей территории Женевского кантона с 14 до 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Женевы.

В зону безопасности, где будет действовать особый режим контроля, вошли Набережные Женевского озера и акватория между ними, а также парк «Ла-Гранж», где, как ожидается, пройдет встреча лидеров государств.

В день саммита с четырех утра до полуночи будет заблокировано дорожное движение на ряде улиц, а доступ для пешеходов полностью закроют. Местным предприятиям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу. В закрытые районы смогут попасть только местные жители при наличии документов.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча президента США Джо Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится 16 июня в Женеве. Лидеры государств проведут переговоры на вилле XVIII века. Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла-Гранж, и установили баррикады и колючую проволоку. Официально место проведения встречи должны подтвердить позже.