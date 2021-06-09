Дело МН17. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n155882-delo-mn17-obnarodovany-novye-zapisi-razgovorov-boevikov.html

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Дело MH17, сбитого малайзийского самолета над Донбассом, рассматривается судом в Гааге. На суде опубликовали новые записи перехваченных разговоров боевиков так называемой «ДНР».

Пророссийские наемники на записях обсуждают российский ракетный комплекс «Бук». Об этом пишет BBC.

Сообщается, что на пленках фигурируют так называемый «глава разведки» боевиков Сергей Дубинский и заместитель главаря батальона «Восток» Александр Семенов. Также на суде обнародовали переговоры Дубинского с одним из главарей «ДНР» Игорем Гиркиним и боевиками из «разведбатальона».

Согласно записям, за семь часов до катастрофы MH17 Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов обсуждали отправку «Бука» в село Первомайское, что в Донецкой области. Именно оттуда, как считает следствие, и была запущена ракета по малайзийскому самолету.

Дубинский:Слушай меня. Сейчас тебе «Крот» притащит «Бук-М» (в 2014 году позывной «Крот» был у еще одного подозреваемого по делу Леонида Харченко — главы «разведывательного подразделения» так называемой «ДНР»).

Дубинский:Надо поставить где-то в районе Первомайска его."Бук-М"…и придут три танка «Востока» с охраной.

В еще одной записи Дубинский и Пулатов определяют роль, которую мог выполнять Харченко («Крот») в транспортировке «Бука».

Дубинский:Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет это вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов:Да.

Дубинский:Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача охрана этого «Бука» и организация этого…(неразборчиво).

Напомним, ранее мы сообщали, что во время заседания по делу MH17 совместная следственная группа (JIT) отклонила показания двух свидетелей, утверждавших, что ракету запустили якобы со стороны Амвросиевки, которая на июль 2014 была под контролем Украины.

Источник: BBC