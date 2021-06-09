Показания «свидетелей» РФ об украинском "Буке" отбросило следствие MH17

https://racurs.ua/n155843-pokazaniya-svideteley-rf-ob-ukrainskom-buke-otbrosilo-sledstvie-mh17.html

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Дело MH17 — о катастрофе пассажирского самолета в небе над Донбассом — продолжает рассматривать суд в Нидерландах. В частности, во время заседания Совместная следственная группа (JIT) отклонила показы двух свидетелей, которые утверждали, что ракету запустили якобы со стороны Амвросиевки, которая в июле 2014 года была под контролем Украины.

Об этом заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс, передает в Twitter корреспондент нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман.

По словам судьи, такие показания дала супружеская пара из оккупированного Снежного, которая сейчас живет в России. «Свидетели» якобы видели запуск ракеты совершенно в другом месте, а не в районе Первомайского. По словам экспертов, в таком случае место запуска ракеты находилось бы слишком далеко от места катастрофы MH17.

В то же время Совместная следственная группа подтвердила наличие не менее двух «Буков» на оккупированной территории. Один из них находился на территории области и исчез 17 июля 2014 года. За несколько дней до катастрофы он попал на спутниковые снимки на военном полигоне под Донецком, а после катастрофы его не стало.

Кроме этого, Москва подделала фото спутниковых снимков в районе села Зарощенское (тогда находилось под контролем Украины), где якобы был украинский «Бук». Однако JIT определила, что эти фото являются фейковыми. По словам судьи Хелейн Керстенс-Фокенс, журналисты-расследователи Bellingcat обнаружили манипуляции со снимками, а JIT подтвердила, что они были отредактированы с помощью Photoshop.

Напомним, сегодня в Нидерландах началось третье заседание суда по существу по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса MH17. Суд рассматривает вопросы оружия, из которого был сбит самолет, и места запуска ракеты.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили из российского ЗРК «Бук» 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. «Бук» принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Международная следственная группа в 2019 году назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это граждане РФ — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время атаки на самолет полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава террористов «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов и гражданин Украины, террорист Леонид Харченко.

Источник: «РБК-Украина»