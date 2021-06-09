Покази “свідків” РФ про український “Бук” відкинуло слідство MH17

https://racurs.ua/ua/n155843-pokazy-svidkiv-rf-pro-ukrayinskyy-buk-vidkynulo-slidstvo-mh17.html

Ракурс

Справу MH17 — про збиття пасажирського літака у небі над Донбасом — продовжує розглядати суд у Нідерландах. Зокрема, під час засідання Спільна слідча група (JIT) відхилила покази двох свідків, котрі стверджували, що ракету запустили нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Про це заявила суддя Хелейн Керстенс-Фокенс, передає в Twitter кореспондент нідерландського De Telegraaf Саскія Беллеман.

За словами судді, такі свідчення дала подружня пара з окупованого Сніжного, яка нині мешкає в Росії. «Свідки» нібито бачили запуск ракети абсолютно в іншому місці, а не в районі Первомайського. За словами експертів, у такому випадку місце запуску ракети знаходилося б занадто далеко від місця катастрофи MH17.

Водночас Спільна слідча група підтвердила наявність щонайменше двох «Буків» на окупованій на території. Один з них перебував на території області і зник 17 липня 2014 року. За кілька днів до катастрофи він потрапив на супутникові знімки на військовому полігоні під Донецьком, а після катастрофи літака його не стало.

Окрім цього, Москва підробила фото супутникових знімків в районі села Зарощенське (було під контролем України), де нібито був український «Бук». Однак JIT визначила, що ці фото є підробленими. За словами судді Хелейн Керстенс-Фокенс, журналісти-розслідувачі з Bellingcat виявили маніпуляції зі знімками, а JIT підтвердила, що вони були відредаговані за допомогою Photoshop.

Нагадаємо, сьогодні у Нідерландах розпочалося третє засідання суду по суті у справі про збитий у 2014 році літак рейсу MH17. Суд розглядає питань щодо зброї, з якої було збито літак, та місця запуску ракети.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили із російського ЗРК «Бук» 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. «Бук» належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони збройних сил РФ, яка дислокується у Курську.

Міжнародна слідча група у 2019 році назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це громадяни РФ — колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава терористів «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов та громадянин України, терорист Леонід Харченко.