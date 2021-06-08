Наслідки авіакатастрофи рейсу MH17, фото: «РБК»

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Ракурс

У Гаазі на суді у справі про катастрофу малайзійського «Боїнга» рейсу MH17, збитого в небі над Донбасом у липні 2014 року, голландські експерти повідомили, що з тіл та речей жертв витягли 370 металевих фрагментів.

Також було виявлено кілька шматочків металу з розплавленим склом, що вказує на те, що вони потрапили із зовнішньої сторони літака через кабіну. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомила кореспондент служби новин Будівлі суду Моллі Квелл.

Зазначається, що більшість уламків дістали з тіл членів екіпажу авіалайнера, зокрема, близько 100 уламків — з тіла капітана літака. Деякі з них мають характерну форму «метелик», яку мають вражаючі елементи ракет «Бук».

Сам літак був у справному стані, екіпаж був добре підготовлений до польоту і обізнаний, що маршрут пролягатиме поруч із зоною бойових дій.

Слідство виключило низку інших версій причин катастрофи: удар блискавки, метеор або космічне сміття.

Також слідство не знайшло на уламках жодних слідів пострілів з бортової гармати військового літака, які мали б бути в разі правдивості поширюваної російською пропагандою версії про нібито обстріл «Боїнга» українським військовим літаком.

Також під час засідання суду продемонстрували частини ракети «Бук», знайдені на уламках літака. Ці уламки відповідають ракеті «Бук» 9М38М1, яку привезли з Росії військові 53-ї бригади РФ. Про це у своєму Твіттері повідомив засновник порталу Bellingcat Елліот Хіггінс.