Збиття «Боїнга» над Донбасом – дані розслідування вкрали російські хакери. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n155779-zbyttya-boyinga-nad-donbasom-dani-rozsliduvannya-vkraly-rosiyski-hakery.html

Ракурс

Справа про збитий «Боїнг» в небі над Донбасом і досі не завершена. За новими даними, нідерландська спецслужба AIVD виявила серйозну російську кібератаку на ІТ-системи поліції у 2017 році під час розслідування катастрофи.

Хакерська група Cozy Bear, яка має зв’язки зі Службою зовнішньої розвідки Росії проникла в системи через сервер Академії поліції, повідомляє видання de Volkskrant на основі чотирьох анонімних джерел.

Злом поліція помітила лише після того, як про це повідомила AIVD. Наразі невідомо, чи були вкрадені якісь дані розслідування кримінальних справ щодо MH17.

Також залишається незрозумілим, як довго хакери були в системі й чи збирали вони дані раніше. Ні поліція, ні спецслужба не хочуть відповідати на питання про хакерство, зазначає видання.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги у понеділок 7 червня розпочав розгляд у кримінальній справі про збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом в липні 2014 року.

Джерело: de Volkskrant