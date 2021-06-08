Сбивание MH17 над Донбассом – данные расследования украли российские хакеры

https://racurs.ua/n155779-sbivanie-mh17-nad-donbassom-dannye-rassledovaniya-ukrali-rossiyskie-hakery.html

Ракурс

Дело о сбитом «Боинге» в небе над Донбассом до сих пор не закончилось. По новым данным, нидерландская спецслужба AIVD выявила серьезную российскую кибератаку на ИТ-системы полиции в 2017 году во время расследования катастрофы.

Хакерская группа Cozy Bear, которая имеет связи со Службой внешней разведки России проникла в системы через сервер Академии полиции, сообщает издание de Volkskrant на основе четырех анонимных источников.

Взлом полиция заметила только после того, как об этом сообщила AIVD. Пока неизвестно, были ли украдены какие-то данные расследования уголовных дел в отношении MH17.

Также остается неясным, как долго хакеры были в системе и собирали ли они данные ранее. Ни полиция, ни спецслужба не хотят отвечать на вопросы о хакерство, отмечает издание.

Напомним, Окружной суд Гааги в понедельник, 7 июня начал рассмотрение по уголовному делу о сбивании рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Источник: de Volkskrant