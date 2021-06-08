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Ракурс
Как растет «стена» на границе с РФ и Беларусью, показали пограничники

Как растет «стена» на границе с РФ и Беларусью, показали пограничники (ФОТО)

8 июн 2021, 11:50
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«Стену» на границе с Россией и Беларусью показала Государственная пограничная служба Украины. С начала инженерного сезона уже оборудовано 22 км противотранспортных рвов, 16 км заграждений из колючей проволоки, а также обновлены 2 тыс. 185 км контрольно-следовой полосы.

Работы ведутся на всех участках границы, в частности в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей. Кроме этого, пограничники обустраивают участок украинско-молдавской границы и территорий, прилегающих к админгранице с аннексированным РФ Крымом.

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в настоящее время ведутся работы по:

  • обновлению контрольно-следовых полос, фортификационных сооружений, переходов через сложные участки;

  • наращиванию на границе разнотипных заграждений и препятствий;

  • расчистке пограничных просек;

  • обслуживанию пограничных знаков.

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ


Пограничники уже обновили свыше тысячи предупредительных знаков и более двух тысяч информационных табличек «Внимание! Государственная граница Украины. Проход запрещен».

Напомним, Госпогранслужба сейчас усиленно охраняет границу с Беларусью, в том числе и на речных участках. Акватории патрулируют катера с пограничными нарядами в Житомирской и Черниговской областях.

Источник: Ракурс


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