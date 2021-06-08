Зеленскому не угрожает объединение Порошенко и Тимошенко — новый рейтинг

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Ракурс

Рейтинг Владимира Зеленского остается высоким. Он имеет относительно самую большую поддержку в случае участия в выборах президента, если бы они проходили в ближайшее время.

Киевский международный институт социологии (КМИС) 8 июня обнародовал данные исследования, проведенного в конце мая — начале июня.

Зеленский получил бы голоса 21,8% опрошенных граждан, что составляет 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте — Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 11,7% среди всех респондентов и 14,6% среди тех, кто определился с выбором.

Третий рейтинг у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Ее показатели — соответственно, 9,5% и 11,9%. Примерно одинаковая поддержка у лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко (7,6% и 9,5%) и лидера «Оппозиционного платформы — За жизнь» Юрия Бойко (7,3% и 9,2%).

Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

КМИС провел опрос 27 мая — 1 июня. Институт использовал метод телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2 тыс. граждан во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

20 мая группа «Рейтинг» утверждала, что популярность Зеленского за месяц выросла на 10%.