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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Корупція Інфо»

Второй срок Зеленского не поддерживают большинство украинцев — соцопрос

8 июн 2021, 11:33
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Баллотирования Владимира Зеленского, действующего президента Украины, на второй президентский срок не поддерживают большинство украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 мая по 1 июня.

Ответы респондентов распределились так:

  • не поддерживают баллотирование Зеленского — 54,5%;
  • поддерживают — 37%;
  • заявили, что до следующих выборов еще много времени — 2,7%;
  • затруднились ответить или отказались отвечать на вопрос — 5,9%.

Погрешность выборки не превышает 2,4%.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Социологи опросили 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.


Результаты социологического опроса. Инфографика: КМИС

Напомним, интерпретация Офисом президента Украины разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена, который состоялся 7 июня, обернулась скандалом.

Источник: Ракурс


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