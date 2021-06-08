Владимир Зеленский, фото: «Корупція Інфо»

https://racurs.ua/n155776-vtoroy-srok-zelenskogo-ne-podderjivaut-bolshinstvo-ukraincev-socopros.html

Ракурс

Баллотирования Владимира Зеленского, действующего президента Украины, на второй президентский срок не поддерживают большинство украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 мая по 1 июня.

Ответы респондентов распределились так:

не поддерживают баллотирование Зеленского — 54,5%;

поддерживают — 37%;

заявили, что до следующих выборов еще много времени — 2,7%;

затруднились ответить или отказались отвечать на вопрос — 5,9%.

Погрешность выборки не превышает 2,4%.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Социологи опросили 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, интерпретация Офисом президента Украины разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена, который состоялся 7 июня, обернулась скандалом.