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Владимир Зеленский, фото: «Корупція Інфо»
Второй срок Зеленского не поддерживают большинство украинцев — соцопросhttps://racurs.ua/n155776-vtoroy-srok-zelenskogo-ne-podderjivaut-bolshinstvo-ukraincev-socopros.htmlРакурс
Баллотирования Владимира Зеленского, действующего президента Украины, на второй президентский срок не поддерживают большинство украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 мая по 1 июня.
Ответы респондентов распределились так:
- не поддерживают баллотирование Зеленского — 54,5%;
- поддерживают — 37%;
- заявили, что до следующих выборов еще много времени — 2,7%;
- затруднились ответить или отказались отвечать на вопрос — 5,9%.
Погрешность выборки не превышает 2,4%.
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Социологи опросили 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.
Напомним, интерпретация Офисом президента Украины разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена, который состоялся 7 июня, обернулась скандалом.
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