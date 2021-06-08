Медведчук затягивал обмен пленными — расследование

https://racurs.ua/n155775-medvedchuk-zatyagival-obmen-plennymi-rassledovanie.html

Ракурс

Виктор Медведчук, пророссийский политик и нардеп от ОПЗЖ, который во времена президентства Петра Порошенко официально занимался освобождением пленных «с подвалов» террористов РФ на Донбассе, иногда затягивал выгодный для Украины обмен.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов Bihus.info, которые обнародовали аудиозаписи «прослушки» разговоров Медведчука.

Медведчук якобы общался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым об обмене пленными. Порошенко одобрил такую роль кума Путина по инициативе тогдашнего главы СБУ.

Журналисты констатируют, Медведчук не был настолько влиятельным, как о том создавалась картинка, и переговоры вел только на низшем уровне, а не с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Согласно аудиозаписям, он контактировал с представителями подконтрольных РФ террористических ДНР-ЛНР. Медведчук дружелюбно беседовал с оккупантами, говорил о том, что «не нужен такой обмен», смеялся. После таких разговоров обмен пленными срывался.

Аналогично было при вызволении из плена воевавшего в Донецком аэропорту Андрея «Рахмана» Гречанова, которого оккупанты захватили в конце июля 2015 года. Тогда ВСУ взяли в плен майора армии России Владимира Старкова. Их решили обменять друг на друга. Автогонщик Алексей Мочанов решил вытянуть «киборга», но, по его словам, процесс постоянно срывался. В расследовании указано, что этот обмен договорено совершить под эгидой президентов, а не Мочанова. В итоге киборга вернули в Украину 30 ноября, но продержали это в секретности еще несколько часов — до возвращения 1 декабря ночью из Парижа Порошенко, который был там на нормандском саммите.

Авторы сюжета подводят зрителя к тому, что обмен Гречанова «придерживали» якобы ради «картинки» 1 декабря.

Напомним, Bihus.info опубликовали четыре серии «пленок Медведчука», где расследование ведется по аудиозаписям с голосами людей, похожими на голоса украинских и российских топ-политиков и чиновников.