Медведчук затягував обмін полоненими — розслідування

https://racurs.ua/ua/n155775-medvedchuk-zatyaguvav-obmin-polonenymy-rozsliduvannya.html

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Віктор Медведчук, проросійський політик і нардеп від ОПЗЖ, який за часів президентства Петра Порошенко офіційно займався звільненням полонених «з підвалів» терористів РФ на Донбасі, іноді затягував вигідний для України обмін.

Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів Bihus.info, які оприлюднили аудіозаписи «прослуховування» розмов Медведчука.

Медведчук нібито спілкувався з помічником президента РФ Владиславом Сурковим про обмін полоненими. Порошенко схвалив таку роль кума Путіна з ініціативи тодішнього голови СБУ.

Журналісти констатують, Медведчук не був настільки впливовим, як про те створювалася картинка, і переговори вів тільки на нижчому рівні, а не з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Згідно з аудіозаписами, він контактував з представниками підконтрольних РФ терористичних ДНР-ЛНР. Медведчук дружелюбно розмовляв з окупантами, говорив про те, що «не потрібен такий обмін», сміявся. Після подібних розмов обмін полоненими зривався.

Аналогічно було при визволенні з полону кіборга Донецького аеропорту Андрія «Рахмана» Гречанова, котрого окупанти захопили наприкінці липня 2015 року. Тоді ЗСУ також взяли в полон майора армії Росії Володимира Старкова. Їх вирішили обміняти один на одного. Автогонщик Олексій Мочанов вирішив витягнути кіборга самотужки, проте, за його словами, процес постійно зривався. У розслідуванні вказано, що цей обмін було домовлено здійснити під егідою президентів, а не Мочанова. Згодом кіборга повернули в Україну 30 листопада, але протримали це в секретності ще кілька годин — до повернення 1 грудня вночі з Парижа Порошенка, який перебував на нормандському саміті.

Автори сюжету підводять глядача до того, що обмін Гречанова «притримували» нібито заради «картинки» 1 грудня.

Нагадаємо, Bihus.info опублікували чотири серії «плівок Медведчука», розслідування засноване на аудіозаписах розмов з голосами людей, схожими на голоси українських та російських топ-політиків і чиновників.