Газ з Росії та електрика в Крим – нові записи переговорів Медведчука

https://racurs.ua/ua/n155771-gaz-z-rosiyi-ta-elektryka-v-krym-novi-zapysy-peregovoriv-medvedchuka-video.html

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Нові плівки Віктора Медведчука, проросійського політика і кума Путіна, оприлюднили журналісти. На записах він бере участь у переговорах щодо купівлі газу в Росії та домовляється про поставки електрики в анексований Крим.

Медведчук у жовтні 2014 року обговорював з міністром енергетики Росії Олександром Новаком та головою російського «Газпрому» Олексієм Міллером питання поставок газу, йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Того місяця у Брюсселі була зустріч міністрів енергетики Росії й України, а також голів «Нафтогазу» і «Газпрому». Але перед цим Медведчук кілька днів обговорював це питання та навіть літав до Москви на перемовини. Він запевнив, що вмовив Порошенка пом’якшити вимоги з боку України.

В одній із розмов Медведчука та Міллера останній скаржився, що після розмов з Коболєвим вони не можуть досягти компромісу щодо ціни. На записах Медведчук обіцяє поговорити з Порошенком і потім передзвонює з інформацією про те, що президент пообіцяв розібратися.

На плівках Медведчук вперше називає Порошенка «Петром Олексійовичем». До цього він завжди говорив «наш головний». За даними журналістів, Україна прагнула внести ціну на газ у контракт, але РФ наполягала, щоб вона була зафіксована в іншому документі, наприклад, в міжурядовому. Зрештою у контракті ціну так і не прописали.

Також Медведчук фігурував у перемовинах щодо постачань електроенергії в анексований Крим. Тоді ЗМІ писали про те, що в контракт між Україною та Росією хотіли долучити посередника — компанію бізнес-партнера Порошенка Костянтина Григоришина.

Це побічно підтверджує і Медведчук, який пропонував прислати Григоришина та свого соратника Тараса Козака на перемовини. Але контракт зрештою був підписаний без посередників.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info оприлюднили записи, на яких Віктор Медведчук за сприяння СБУ домовлявся про купівлю вугілля з окупованого Донбасу.