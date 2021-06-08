Лукашенко зробив держсвятом день вторгнення СРСР у Польщу

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент й диктатор Білорусі, оголосив державним святом 17 вересня — день, коли у 1939 році війська СРСР перейшли східний кордон Польщі.

Про це повідомляє підконтрольне Лукашенку держінформагентство сусідньої країни БЕЛТА.

Цей день став актом історичної справедливості щодо білоруського народу, поділеного всупереч його волі у 1921 році за умовами Ризького мирного договору, — заявили у прес-службі Лукашенка.

Диктатор назвав нове свято «Днем народної єдиності».

У повідомленні додають, що «відновлена у 1939 році єдність дозволила Білорусі вистояти у роки Другої світової війни, зайняти почесне місце у світовому співтоваристві і стати однією з співзасновниць ООН».

Білоруський народ єдиний у виборі стратегічного курсу на розвиток сильної, суверенної та процвітаючої країни. Встановлення Дня народної єдності 17 вересня підкреслює спадок поколінь, непорушність та самодостатність білоруської нації та державності, — йдеться у заяві Лукашенка.

Нагадаємо, у міжвоєнний період — Москва і Берлін разом працювали над руйнуванням ладу, встановленого після Першої світової війни. Впродовж 1922−1933 років Радянський Союз допомагав Німеччині відновлювати військовий потенціал, а у 1930-х роках — обидві країни поводилися як ідеологічні вороги, що дозволило їм отримати підтримку міжнародного співтовариства. Накопичені сили Сталін та Гітлер використали для спільного розв’язання Другої світової війни. Гітлер пообіцяв Сталіну сприяння у реалізації геополітичних планів на країни Балтії, Польщу (територій Західної України та Західної Білорусі), Фінляндії, а також у сфері торговельно-економічних відносин.

Згодом у війні проти Польщі СРСР і Німеччина діяли як союзники: координували авіанальоти, спільно роззброювали польські частини, поступалися один одному захопленими територіями і навіть провели спільний військовий парад. 19 серпня 1939 року нарком закордонних справ СРСР В’ячеслав Молотов передав до Берліна проект пакту про ненапад між двома країнами. Угода гарантувала Гітлерові спокій на східних рубежах Німеччини і дозволяла, «не озираючись», воювати з Польщею, Францією та Британією.

23 серпня до Москви прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоахім Ріббентроп. Переговори завершилися підписанням «пакту Молотова — Ріббентропа». Ця угода стала механізмом, який «відчинив двері» для нової світової війни. Того ж дня 1939 року Сталін публічно висловився про необхідність підштовхнути Європу до масштабної війни, яка б стала увертюрою до «світової революції».

Вторгнення радянських військ до Польщі у 1939 році відбулося згідно з таємною частиною пакту Ріббентропа-Молотова та призвело до остаточної окупації Польщі СРСР та нацистською Німеччиною на початок жовтня 1939 року.