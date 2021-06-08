Лукашенко объявил госпраздником день вторжения СССР в Польшу

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент и диктатор Беларуси, объявил государственным праздником 17 сентября — день, когда в 1939 году войска СССР вторглись в восточную Польшу.

Об этом сообщает подконтрольное Лукашенко госинформагентство соседней страны БЕЛТА.

Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного вопреки его воле в 1921 году, согласно условиям Рижского мирного договора, — заявили в пресс-службе Лукашенко.

Диктатор назвал новый праздник «Днем народного единства».

В сообщении добавляют, что «восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Второй мировой войны, занять почетное место в мировом сообществе и стать одной из основателей ООН».

Белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает наследство поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности, — говорится в заявлении Лукашенко.

Напомним, в межвоенный период — Москва и Берлин вместе работали над разрушением строя, установленного после Первой мировой войны. В течение 1922−1933 годов Советский Союз помогал Германии восстанавливать военный потенциал, а в 1930-х годах — обе страны вели себя как идеологические враги, что позволило получить поддержку международного сообщества. Накопленные силы Сталин и Гитлер использовали для совместного развязания Второй мировой войны. Гитлер пообещал Сталину содействие в реализации геополитических планов на страны Балтии, Польшу (территории Западной Украины и Западной Белоруссии), Финляндию, а также в сфере торгово-экономических отношений.

Позже в войне против Польши СССР и Германия действовали как союзники: координировали авианалеты, совместно разоружали польские части, уступали друг другу захваченными территориями и даже провели совместный военный парад.

19 августа 1939 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов передал в Берлин проект пакта о ненападении между двумя странами. Соглашение гарантировало Гитлеру «покой» на восточных рубежах Германии и позволяло, «не оглядываясь», воевать с Польшей, Францией и Британией.

23 августа в Москву прибыл министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп. Переговоры завершились подписанием «пакта Молотова — Риббентропа». Эта сделка стала механизмом, который «открыл двери» для новой мировой войны. В тот же день в 1939 году Сталин публично высказался о необходимости подтолкнуть Европу к масштабной войне, которая стала бы увертюрой к «мировой революции».

Вторжение советских войск в Польшу в 1939 году состоялось согласно тайной части пакта Риббентропа-Молотова и привело к окончательной оккупации Польши СССР и нацистской Германией на начало октября 1939 года.