Газ из России и электричество в Крым – новые записи переговоров Медведчука

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Новые пленки Виктора Медведчука, пророссийского политика и кума Путина, обнародовали журналисты. На записях он участвует в переговорах по покупке газа в России и договаривается о поставках электричества в аннексированный Крым.

Медведчук в октябре 2014 года обсуждал с министром энергетики России Александром Новаком и главой российского «Газпрома» Алексеем Миллером вопросы поставок газа, говорится в расследовании Bihus.Info.

В том же месяце в Брюсселе состоялась встреча министров энергетики России и Украины, а также глав «Нафтогаза» и «Газпрома». Но перед этим Медведчук несколько дней обсуждал этот вопрос и даже летал в Москву на переговоры. Он заверил, что уговорил Порошенко смягчить требования со стороны Украины.

В одной из бесед Медведчука и Миллера последний жаловался, что после разговоров с Коболевым они не могут договориться о цене. На записях Медведчук обещает поговорить с Порошенко и потом сообщает о том, что президент пообещал разобраться.

На пленках Медведчук впервые называет Порошенко «Петром Алексеевичем». До этого он всегда говорил «наш главный». По данным журналистов, Украина хотела внести цену на газ в контракт, но РФ настаивала, чтобы ее зафиксировали в другом документе, например, в межправительственном. В итоге в контракте цену так и не прописали.

Также Медведчук фигурировал в переговорах по поставкам электроэнергии в аннексированный Крым. Тогда СМИ писали о том, что в контракт между Украиной и Россией хотели ввести посредника — компанию бизнес-партнера Порошенко Константина Григоришина.

Это косвенно подтверждает и Медведчук, который предлагал прислать Григоришина и своего соратника Тараса Козака на переговоры. Но контракт подписали без посредников.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info обнародовали записи, согласно которым Виктор Медведчук при содействии СБУ договаривался о покупке угля из оккупированного Донбасса.