Розмова Байдена і Зеленського — США стежитимуть за обіцянками Зеленського

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Розмова президентів США і України нині в центрі уваги ЗМІ. Володимир Зеленський зобов’язався перед Джо Байденом зробити низку кроків, за якими стежитимуть США.

Президент України взяв на себе декілька зобов’язань, а за їхнім виконанням дуже уважно стежитимуть у Вашингтоні, розповіло «РБК-Україна» поінформоване джерело.

Байден пообіцяв майбутній візит Зеленського в Білий дім, підтримку реформ в Україні та армії, обговорив будівництво газогону «Північний потік-2», надання Плану дій щодо членства в НАТО. Водночас президент США зажадав гарантій виконання Зеленським своїх обіцянок щодо реформ.

Співрозмовник «РБК-Україна» висловив сподівання, що обидві сторони підкріплять свої заяви діями.

Нагадаємо, що на сторінці президента України за ніч поміняли абзац про членство в НАТО, про який говорили по телефону Байден і Зеленський. На сайті Офісу президента з’явилося повідомлення про розмову, у якому було написано, що Байден підтримав надання Україні статусу ПДЧ в НАТО. Згодом вийшов реліз Білого дому, де про ПДЧ не було ані слова. Пізніше фраза про підтримку Байденом ПДЧ зникла і з сайту Офісу президента.

Розмова Байдена і Зеленського відбулася з ініціативи американської сторони. Раніше Білий дім нібито розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до саміту президентів США та Росії, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва «Нафтогазу».

Вчора Зеленський отримав запрошення прибути до Вашингтона в липні.

Джерело: «РБК-Україна»