На звіт США про витік коронавірусу з лабораторії відреагувала ВООЗ

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n155772-na-zvit-ssha-pro-vytik-koronavirusu-z-laboratoriyi-vidreaguvala-vooz.html

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Коронавірус SARS-nCov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, міг просочитися з лабораторії в китайському місті Ухані, стверджує одна з популярних гіпотез про походження захворювання.

У відповідному звіті національної лабораторії уряду США зазначається, що ця гіпотеза правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення. Про це повідомляє видання The Wall Street з посиланням на джерела, знайомі з секретним документом.

Відповідне дослідження було підготовлене в травні 2020 року Національною лабораторією ім. Лоуренса Лівермора в Каліфорнії і проведене Державним департаментом США під час розслідування походження пандемії протягом останніх місяців адміністрації попереднього президента США Дональда Трампа.

Воно знову опинилося в центрі уваги Конгресу, коли чинний президент США Джо Байден наказав американським спецслужбам протягом тижнів відзвітувати йому про те, як з’явився вірус.

Відомо, що американська розвідка зосередила свою увагу на двох сценаріях:

SARS-nCov-2 з’явився внаслідок контакту людини із зараженою твариною;

епідемія коронавірусу стала наслідком витоку з лабораторії.

Люди, знайомі з дослідженням, заявили, що його підготував «Z Division» каліфорнійської лабораторії, який є розвідувальним підрозділом. Оцінка спиралася на геномний аналіз вірусу SARS-nCov-2.

Водночас у Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ), яка також досліджувала походження коронавірусу, заявили, що не можуть змусити Китай розкрити більше інформації з цього питання.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майка Райана.

За словами Райана, ВООЗ не має права примушувати кого-небудь у цьому відношенні.

Ми повністю очікуємо на співпрацю, вклад та підтримку всіх наших держав-членів в цьому починанні, — зазначив він.

Члени групи ВООЗ, яка у цьому році відвідувала Китай, досліджуючи походження коронавірусу, заявили, що не мали доступу до всіх даних, що сприяє продовженню дискусій щодо прозорості країни.

Проте вони тоді вони стверджували, що теорія про витік з лабораторії не варта подальшого розслідування. Однак ця заява була серйозно підірвана через кілька днів керівником ВООЗ, який сказав, що всі теорії насправді залишаються актуальними.

Джерело: The Wall Street, The Guardian