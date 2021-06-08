На отчет США об утечке коронавируса из лаборатории отреагировала ВОЗ

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n155772-na-otchet-ssha-ob-utechke-koronavirusa-iz-laboratorii-otreagirovala-voz.html

Ракурс

Коронавирус SARS-nCov-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, мог просочиться из лаборатории в китайском городе Ухане, утверждает одна из популярных гипотез о происхождении заболевания.

В соответствующем отчете национальной лаборатории правительства США отмечается, что эта гипотеза правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения. Об этом сообщает издание The Wall Street со ссылкой на источники, знакомые с секретным документом.

Соответствующее исследование было подготовлено в мае 2020 года Национальной лабораторией им. Лоуренса Ливермора в Калифорнии и проведено Государственным департаментом США при расследовании происхождения пандемии в течение последних месяцев администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

Оно вновь оказалось в центре внимания Конгресса, когда действующий президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам в течение недель отчитаться ему о том, как появился вирус.

Известно, что американская разведка сосредоточила свое внимание на двух сценариях:

SARS-nCov-2 появился в результате контакта человека с зараженным животным;

эпидемия коронавируса стала следствием утечки из лаборатории.

Люди, знакомые с исследованием, заявили, что его подготовил «Z Division» калифорнийской лаборатории, который является разведывательным подразделением. Оценка опиралась на геномный анализ вируса SARS-nCov-2.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая также исследовала происхождения коронавируса, заявили, что не могут заставить Китай раскрыть больше информации по этому вопросу.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.

По словам Райана, ВОЗ не имеет права принуждать кого-либо в этом отношении.

Мы полностью ожидаем сотрудничества, вклад и поддержку всех наших государств-членов в этом начинании, — отметил он.

Члены группы ВОЗ, которая в этом году посещала Китай, исследуя происхождение коронавируса, заявили, что не имели доступа ко всем данным, что способствует продолжению дискуссий относительно прозрачности страны.

Однако они тогда они утверждали, что теория об утечке из лаборатории не стоит дальнейшего расследования. Но это заявление было серьезно подорвано спустя несколько дней руководителем ВОЗ, который сказал, что все теории на самом деле остаются актуальными.

Источник: The Wall Street, The Guardian