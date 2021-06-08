В Зеленського виправили заяву про натівські обіцянки Байдена

https://racurs.ua/ua/n155769-v-zelenskogo-vypravyly-zayavu-pro-nativski-obicyanky-baydena.html

Ракурс

Інтерпретація Офісом президента України розмови Володимира Зеленського і Джо Байдена обернулася скандалом.

Увечері 7 червня на сайті Офісу президента з’явилося повідомлення про розмову, у якому було написано, що Байден підтримав надання Україні статусу ПДЧ в НАТО.

Ось як це звучало: «Президент США наголосив на повній підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань в НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня».

Згодом вийшов реліз Білого дому, де про ПДЧ не було ані слова. Трохи пізніше фраза про підтримку Байденом ПДЧ зникла і з сайту Офісу президента.

Перше речення про членство в Альянсі прибрали і залишили тільки запевнення Байдена, що «позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань в НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня».

В Офісі президента уточнили, що про вступ в Альянс говорив не Байден, а Зеленський.

Володимир Зеленський відзначив важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі, — тепер так Банкова цитує слова президента.

Американське видання Axios пише, що реліз Офісу президента України виправили після претензій з Вашингтона.

Україна перекручено сприйняла заяву (Байдена про НАТО — «Ракурс») і внесла правку, — заявило джерело Аxios в Раді з національної безпеки США.

Нагадаємо, що розмова Байдена і Зеленського відбулася з ініціативи американської сторони. Раніше, за даними ЗМІ, Білий дім нібито розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до саміту президентів США та Росії, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва «Нафтогазу».

Український президент в інтерв’ю здивувався рішенням Байдена не вводити санкції для компанії, яка будують «Північний потік-2», і заявив, що готовий зустрічатися з Байденом «у будь-яку хвилину та в будь-якій точці планети». Вчора Зеленський отримав запрошення прибути до Вашингтона в липні.