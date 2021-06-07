У Зеленського розповіли, про що була розмова з Байденом

Володимир Зеленський, фото: 057.ua

https://racurs.ua/ua/n155761-u-zelenskogo-rozpovily-pro-scho-bula-rozmova-z-baydenom.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 червня, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Однією із найважливіших тем, яка піднімалася під час цієї розмови, було питання газогону «Північний потік-2», покликаного з'єднати Німеччину з Росією в обхід України. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Президент Зеленський наголосив на тому, що це не економічний проєкт, а очевидна загроза безпеці. Президент Байден своєю чергою підтвердив безпекові гарантії для України в максимально широкому сенсі цього слова, — зазначив Подоляк.

Також Байден та Зеленський торкнулися інших важливих питань.

Зеленський та Бадей обговорили увесь спектр актуальних тем — війну на Донбасі, інтеграцію в НАТО, реформування України, політику деолігархізації в Україні, — наголосив Подоляк.



Крім того, Байден запросив Зеленського у липні відвідати Вашингтон, додав Подоляк.

Джерело: «Укрінформ»