Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n155758-zelenskyy-proviv-telefonnu-rozmovu-z-baydenom.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 7 червня, повідомив журналіст Крістофер Міллер з посиланням на радника Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Джейк Салліван сказав, що Байден щойно розмовляв із Зеленським по телефону, — зазначив Міллер. — За його словами, Байден сказав Зеленському, що з нетерпінням чекає приїзду українського президента у Білий дім цього літа.

Зеленський чекав запрошення до Овального кабінету більше двох років, — додав Міллер.

Варто додати, що сьогодні, 7 червня, видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації президента США повідомляло, що у Байдена розглядали можливість запросити Зеленського у Вашингтон до запланованого на 16 червня саміту президентів США та РФ, проте від цієї ідеї відмовилися після скандальної зміни керівництва «Нафтогазу».

За інформацією видання, кілька днів тому адміністрація президента США повідомила українській стороні, що телефонна розмова Байдена та Зеленського відбудеться 7 червня і що це може бути напружена розмова.

Джерело: Christopher Miller, Axios