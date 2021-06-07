Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n155758-zelenskiy-provel-telefonnyy-razgovor-s-baydenom.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом на своей странице в Твиттере сегодня, 7 июня, сообщил журналист Кристофер Миллер со ссылкой на советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Джейк Салливан сказал, что Байден только что разговаривал с Зеленским по телефону, — отметил Миллер. — По его словам, Байден сказал Зеленскому, что с нетерпением ждет приезда украинского президента в Белый дом этим летом.

Зеленский ждал приглашения в Овальный кабинет более двух лет, — добавил Миллер.

Стоит добавить, что сегодня, 7 июня, издание Axios со ссылкой на источник в администрации президента США сообщало, что у Байдена рассматривали возможность пригласить Зеленского в Вашингтон до запланированного на 16 июня саммита президентов США и РФ, однако от этой идеи отказались после скандальной смены руководства «Нафтогаза».

По информации издания, несколько дней назад администрация президента США сообщила украинской стороне, что телефонный разговор Байдена и Зеленского состоится 7 июня и что это может быть напряженный разговор.

Источник: Christopher Miller, Axios