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Накануне матча Украина с Кипром, скриншот видео
«Женский квартал» исполнил гимн Украины перед футбольным матчем с Кипром (ВИДЕО)https://racurs.ua/n155757-jenskiy-kvartal-ispolnil-gimn-ukrainy-pered-futbolnym-matchem-s-kiprom-video.htmlРакурс
Украинская сборная по футболу сегодня, 7 июня, в 19.00 начала товарищеский матч против сборной Кипра.
Перед матчем традиционно звучали гимны команд.
Ранее несколько спортивных СМИ сообщали, что одной из особенностей этого матча станет исполнение Гимна Украины сразу четырьмя исполнительницами — представительницами «Женского квартала».
Сегодняшний матч станет последней «репетицией» команды Андрея Шевченко перед матчами чемпионата Европы.
Ранее сборные Кипра и Украины уже трижды встречались на поле. У команд по одной победе и одна ничья.
Напомним, в середине мая УЕФА представило официальный гимн Евро-2020 — трек под названием We Are The People, который выполнили нидерландский диджей Мартин Гаррикс и участники известной ирландской группы U2 Боно и Эдж.
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