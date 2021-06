Накануне матча Украина с Кипром, скриншот видео

Ракурс

Украинская сборная по футболу сегодня, 7 июня, в 19.00 начала товарищеский матч против сборной Кипра.

Перед матчем традиционно звучали гимны команд.

Ранее несколько спортивных СМИ сообщали, что одной из особенностей этого матча станет исполнение Гимна Украины сразу четырьмя исполнительницами — представительницами «Женского квартала».

Сегодняшний матч станет последней «репетицией» команды Андрея Шевченко перед матчами чемпионата Европы.

Ранее сборные Кипра и Украины уже трижды встречались на поле. У команд по одной победе и одна ничья.

Напомним, в середине мая УЕФА представило официальный гимн Евро-2020 — трек под названием We Are The People, который выполнили нидерландский диджей Мартин Гаррикс и участники известной ирландской группы U2 Боно и Эдж.