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Напередодні матчу України з Кіпром, скріншот відео
«Жіночий квартал» виконав гімн України перед футбольним матчем з Кіпром (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155757-jinochyy-kvartal-vykonav-gimn-ukrayiny-pered-futbolnym-matchem-z-kiprom-video.htmlРакурс
Українська збірна з футболу сьогодні, 7 червня, о 19.00 розпочала товариський матч проти збірної Кіпру.
Перед матчем традиційно лунали гімни команд.
Раніше спортивні ЗМІ повідомляли, що однією з особливостей цього матчу стане виконання Гімну України відразу чотирма виконавицями — представницями «Жіночого кварталу».
Сьогоднішній матч стане останньою «репетицією» команди Андрія Шевченка перед матчами чемпіонату Європи.
Раніше збірні Кіпру та України вже тричі зустрічалися на полі. У команд по одній перемозі та одна нічия.
Нагадаємо, у середині травня УЄФА презентувало офіційний гімн Євро-2020 — трек під назвою We Are The People, який виконали нідерландський ді-джей Мартін Гаррікс та учасники відомого ірландського гурту U2 Боно й Едж.
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