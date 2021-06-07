Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Напередодні матчу України з Кіпром, скріншот відео

«Жіночий квартал» виконав гімн України перед футбольним матчем з Кіпром (ВІДЕО)

7 чер 2021, 20:09
999

Українська збірна з футболу сьогодні, 7 червня, о 19.00 розпочала товариський матч проти збірної Кіпру.

Перед матчем традиційно лунали гімни команд.

Раніше спортивні ЗМІ повідомляли, що однією з особливостей цього матчу стане виконання Гімну України відразу чотирма виконавицями — представницями «Жіночого кварталу».

Сьогоднішній матч стане останньою «репетицією» команди Андрія Шевченка перед матчами чемпіонату Європи.

Раніше збірні Кіпру та України вже тричі зустрічалися на полі. У команд по одній перемозі та одна нічия.


Нагадаємо, у середині травня УЄФА презентувало офіційний гімн Євро-2020 — трек під назвою We Are The People, який виконали нідерландський ді-джей Мартін Гаррікс та учасники відомого ірландського гурту U2 Боно й Едж.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів