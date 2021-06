Напередодні матчу України з Кіпром, скріншот відео

Українська збірна з футболу сьогодні, 7 червня, о 19.00 розпочала товариський матч проти збірної Кіпру.

Перед матчем традиційно лунали гімни команд.

Раніше спортивні ЗМІ повідомляли, що однією з особливостей цього матчу стане виконання Гімну України відразу чотирма виконавицями — представницями «Жіночого кварталу».

Сьогоднішній матч стане останньою «репетицією» команди Андрія Шевченка перед матчами чемпіонату Європи.

Раніше збірні Кіпру та України вже тричі зустрічалися на полі. У команд по одній перемозі та одна нічия.

Нагадаємо, у середині травня УЄФА презентувало офіційний гімн Євро-2020 — трек під назвою We Are The People, який виконали нідерландський ді-джей Мартін Гаррікс та учасники відомого ірландського гурту U2 Боно й Едж.