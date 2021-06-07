В Україні триває запроваджений через епідемію коронавірусу карантин, фото: Селидівська міська рада

https://racurs.ua/ua/n155760-karantyn-v-ukrayini-poslabluut-lyashko.html

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В Україні послаблюють карантин, запроваджений через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, посилаючись на відповідну урядову постанову № 583 від 2 червня 2021 року.

Тепер дозволено:

проведення масових заходів без обмежень щодо кількості осіб за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

дозволену заповнюваність залів для відвідувачів масових заходів та кінотеатрів/театрів, які проводять діяльність без вимоги щодо наявності негативного результату тестування на COVID-19 або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, збільшено до 2/3.

Також внесено зміни до вимог щодо перетину держкордону України іноземцями та особами без громадянства. Тепер їм необхідно мати страховий поліс та одну із наступних позицій:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку COVID-19 (не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією з охорони здоров’я (ВООЗ) до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 червня, в Україні зафіксували ще 535 нових випадків COVID-19.