В Украине продолжается введенный из-за эпидемии коронавируса карантин, фото: Селидовский городской совет

https://racurs.ua/n155760-karantin-v-ukraine-oslablyaut-lyashko.html

Ракурс

В Украине ослабляют карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук, ссылаясь на соответствующее правительственное постановление № 583 от 2 июня 2021 года.

Теперь разрешено:

проведение массовых мероприятий без ограничений по количеству лиц при наличии у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

разрешенную заполняемость залов для посетителей массовых мероприятий и кинотеатров/театров, осуществляющих деятельность без требования о наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, увеличивают до 2/3.

Также внесены изменения в требования относительно пересечения госграницы Украины иностранцами и лицами без гражданства. Теперь им необходимо иметь страховой полис и одну из следующих позиций:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к развитию COVID-19 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали еще 535 новых случаев COVID-19.