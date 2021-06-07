На Луганщине задержали агента ФСБ, готовившего теракт, фото: Луганская областная прокуратура

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Агент ФСБ РФ готовил теракт на Луганщине — планировал взорвать автомобиль руководителя Харьковского научного института.

Злоумышленник ранее проходил «военную службу» в рядах террористов так называемой ЛНР, а с 2020 года был завербован ФСБ для осуществления разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что, выполняя задание своих кураторов, он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной технике и программ разработок использования беспилотников, однако его сообщников задержали в феврале 2021 года.

После этого злоумышленник прибыл в город Северодонецк, где планировал заложить самодельное взрывное устройство, заранее подготовленное кураторами ФСБ РФ, в автомобиль руководителя института.

Агента ФСБ задержали после закладки взрывчатки и попытки приведения ее в действие. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в феврале в Харькове во время передачи секретных данных задержали агента ФСБ.