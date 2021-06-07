На Луганщині затримали агента ФСБ, який готував теракт, фото: Луганська обласна прокуратура

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Агент ФСБ РФ готував теракт на Луганщині — планував підірвати автомобіль керівника Харківського наукового інституту.

Зловмисник раніше проходив «військову службу» у лавах терористів так званої ЛНР, а з 2020 року був завербований ФСБ для здійснення розвідувально-підривної діяльності на території України. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що, виконуючи завдання своїх кураторів, він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотників, проте його спільників затримали у лютому 2021 року.

Після цього зловмисник прибув до міста Сєвєродонецька, де планував закласти саморобний вибуховий пристрій, заздалегідь підготовлений кураторами ФСБ РФ, до автомобіля керівника інституту.

Агента ФСБ затримали після закладання вибухівки та спроби приведення її в дію. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у лютому в Харкові під час передачі секретних даних затримали агента ФСБ.