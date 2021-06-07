У Зеленского рассказали, о чем был разговор с Байденом

У Зеленского рассказали, о чем был разговор с Байденомhttps://racurs.ua/n155761-u-zelenskogo-rasskazali-o-chem-byl-razgovor-s-baydenom.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 июня, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом.
Одной из важнейших тем, которая поднималась во время этого разговора, был вопрос газопровода «Северный поток-2», призванного соединить Германию с Россией в обход Украины. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
Президент Зеленский отметил, что это не экономический проект, а очевидная угроза безопасности. Президент Байден в свою очередь подтвердил гарантии безопасности для Украины в максимально широком смысле этого слова, — отметил Подоляк.
Также Байден и Зеленский коснулись других важных вопросов.
Зеленский и Бадей обсудили весь спектр актуальных тем — войну на Донбассе, интеграцию в НАТО, реформирование Украины, политику деолигархизации в Украине, — отметил Подоляк.
Кроме того, Байден пригласил Зеленского в июле посетить Вашингтон, добавил Подоляк.
Источник: «Укрінформ»