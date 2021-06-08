Володимир Зеленський, фото: «Корупція Інфо»

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Ракурс

Балотування Володимира Зеленського, чинного президента України, на другий президентський термін не підтримують більшість українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 27 травня по 1 червня.

Відповіді респондентів розподілилися так:

не підтримують балотування Зеленського — 54,5%;

підтримують — 37%;

заявили, що до наступних виборів ще забагато часу — 2,7%;

не змогли відповісти чи відмовилися відповідати на питання — 5,9%.

Похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Соціологи опитали 2 тис. респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, інтерпретація Офісом президента України розмови Володимира Зеленського і Джо Байдена, яка відбулася 7 червня, обернулася скандалом.