Зеленському не загрожує об’єднання Порошенка і Тимошенко — новий рейтинг

https://racurs.ua/ua/n155777-zelenskomu-ne-zagrojuie-obiednannya-poroshenka-i-tymoshenko-novyy-reytyng.html

Ракурс

Рейтинг Володимира Зеленського залишається високим. Він має відносно найбільшу підтримку у разі участі у виборах президента, якби вони відбувалися найближчим часом.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 8 червня оприлюднив дані дослідження, яке провели наприкінці травня — початку червня.

Зеленський отримав би голоси 21,8% опитаних громадян, що становить 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

На другому місці — Петро Порошенко, за якого проголосували б 11,7% серед усіх респондентів і 14,6% серед тих, хто визначився з вибором.

Третій рейтинг в лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Її показники — відповідно, 9,5% і 11,9%. Приблизно однакова підтримка в лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешко (7,6% і 9,5%) та лідера «Опозиційної платформи— За життя» Юрія Бойко (7,3% і 9,2%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

КМІС провів опитування 27 травня — 1 червня. Інститут використав метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2 тис. громадян у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

20 травня група «Рейтинг» стверджувала, що популярність Зеленського за місяць зросла на 10%.