Як росте «стіна» на кордоні з РФ та Білоруссю, показали прикордонники (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155778-yak-roste-stina-na-kordoni-z-rf-ta-bilorussu-pokazaly-prykordonnyky-foto.htmlРакурс
«Стіну» на кордоні з Росією та Білоруссю показала Державна прикордонна служба України. З початку інженерного сезону вже обладнано 22 км протитранспортного рову, 16 км загороджень з колючого дроту, а також оновлено 2 тис. 185 км контрольно-слідової смуги.
Роботи ведуться на всіх ділянках кордону, зокрема в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей. Окрім цього, прикордонники облаштовують ділянку українсько-молдовського кордону та територій, прилеглих до адмінмежі з анексованим РФ Кримом.
Як повідомляє прес-служба ДПСУ, нині ведуться роботи з:
оновлення контрольно-слідових смуг, фортифікаційних споруд, переходів через складні ділянки;
нарощування на кордоні різнотипних загороджень та перешкод;
розчищення прикордонних просік;
обслуговування прикордонних знаків.
Прикордонники вже оновили понад тисячу попереджувальних знаків та більше двох тисяч інформаційних табличок «Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено».
Нагадаємо, Держприкордонслужба зараз посилено охороняє кордон з Білоруссю, зокрема і на річкових ділянках. Акваторії патрулюють катери з прикордонними нарядами в Житомирській та Чернігівській областях.