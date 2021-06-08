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Ракурс
Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю, показали прикордонники

Як росте «стіна» на кордоні з РФ та Білоруссю, показали прикордонники (ФОТО)

8 чер 2021, 11:50
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«Стіну» на кордоні з Росією та Білоруссю показала Державна прикордонна служба України. З початку інженерного сезону вже обладнано 22 км протитранспортного рову, 16 км загороджень з колючого дроту, а також оновлено 2 тис. 185 км контрольно-слідової смуги.

Роботи ведуться на всіх ділянках кордону, зокрема в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей. Окрім цього, прикордонники облаштовують ділянку українсько-молдовського кордону та територій, прилеглих до адмінмежі з анексованим РФ Кримом.

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, нині ведуться роботи з:

  • оновлення контрольно-слідових смуг, фортифікаційних споруд, переходів через складні ділянки;

  • нарощування на кордоні різнотипних загороджень та перешкод;

  • розчищення прикордонних просік;

  • обслуговування прикордонних знаків.

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю / ДПСУ

Прикордонники вже оновили понад тисячу попереджувальних знаків та більше двох тисяч інформаційних табличок «Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено».


Нагадаємо, Держприкордонслужба зараз посилено охороняє кордон з Білоруссю, зокрема і на річкових ділянках. Акваторії патрулюють катери з прикордонними нарядами в Житомирській та Чернігівській областях.

Джерело: Ракурс


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