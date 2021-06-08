Як росте “стіна” на кордоні з РФ та Білоруссю, показали прикордонники

https://racurs.ua/ua/n155778-yak-roste-stina-na-kordoni-z-rf-ta-bilorussu-pokazaly-prykordonnyky-foto.html

Ракурс

«Стіну» на кордоні з Росією та Білоруссю показала Державна прикордонна служба України. З початку інженерного сезону вже обладнано 22 км протитранспортного рову, 16 км загороджень з колючого дроту, а також оновлено 2 тис. 185 км контрольно-слідової смуги.

Роботи ведуться на всіх ділянках кордону, зокрема в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей. Окрім цього, прикордонники облаштовують ділянку українсько-молдовського кордону та територій, прилеглих до адмінмежі з анексованим РФ Кримом.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, нині ведуться роботи з:

оновлення контрольно-слідових смуг, фортифікаційних споруд, переходів через складні ділянки;

нарощування на кордоні різнотипних загороджень та перешкод;

розчищення прикордонних просік;

обслуговування прикордонних знаків.

Прикордонники вже оновили понад тисячу попереджувальних знаків та більше двох тисяч інформаційних табличок «Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено».

Нагадаємо, Держприкордонслужба зараз посилено охороняє кордон з Білоруссю, зокрема і на річкових ділянках. Акваторії патрулюють катери з прикордонними нарядами в Житомирській та Чернігівській областях.