Последствия авиакатастрофы рейса MH17, фото: «РБК»

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Ракурс

В Гааге на суде по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года, голландские эксперты сообщили, что из тел и вещей жертв вытащили 370 металлических фрагментов.

Также было обнаружено несколько кусочков металла с расплавленным стеклом, что указывает на то, что они попали с внешней стороны самолета через кабину. Об этом на своей странице в Твиттере сообщила корреспондент службы новостей Здания суда Молли Квелле.

Отмечается, что большинство обломков достали из тел членов экипажа авиалайнера, в частности, около 100 обломков — из тела капитана самолета. У некоторых из них характерная форма «бабочки», которую имеют поражающие элементы ракет «Бук».

Сам самолет был в исправном состоянии, экипаж был хорошо подготовлен к полету и осведомлен, что маршрут будет пролегать рядом с зоной боевых действий.

Следствие исключило ряд других версий причин катастрофы: удар молнии, метеор или космический мусор.

Также следствие не нашло на обломках никаких следов выстрелов из бортовой пушки военного самолета, которые должны были быть в случае правдивости распространяемой российской пропагандой версии о якобы обстреле «Боинга» украинским военным самолетом.

Также во время заседания суда продемонстрировали части ракеты «Бук», найденные на обломках самолета. Эти обломки соответствуют ракете «Бук» 9М38М1, которую привезли из России военные 53-й бригады РФ. Об этом в своем Твиттере сообщил основатель портала Bellingcat Эллиот Хиггинс.