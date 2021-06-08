Новую партию вакцины Pfizer привезли в Украину. Фото: unicef.org

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Новая партия вакцины от коронавируса Pfizer прибыла в Украину во вторник, 8 июня.

Сегодня прибыло 117 тыс. вакцины, препарат доставили в рамках новой поставки в рамках глобальной инициативы COVAX. Всего в течение этой и в начале следующей недели в Украину поступит 473 тыс. 850 доз вакцины Pfizer. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 590 тыс. 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1 млн 72 тыс. 800 доз вакцины AstraZeneca. Отмечается, что до конца 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина должна получить достаточно вакцин от разных производителей, чтобы защитить от COVID-19 до 20% населения.

Все вакцины в рамках этого механизма Украина получает бесплатно. ЮНИСЕФ закупает и поставляет только те «коронавирусные» вакцины, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

Тем временем министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook сообщил, что сейчас в Украине есть 3,9 млн доз вакцины от коронавируса — в Украине 1,5 млн доз вакцины Pfizer, 1,5 млн доз китайской вакцины CoronaVac и 700 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Глава Минздрава уверяет, что страна обеспечена препаратами для вакцинации на июнь.

Напомним, в ВОЗ заявили, что глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса в ближайшие два месяца. В рамках этого механизма уже было распределено 80 млн доз вакцин от коронавируса между 129 странами. Оказывается, что это примерно на 200 млн доз меньше, чем планировалось.